Rektör Prof. Dr. Gönüllü imam hatiplilerle buluştu

Dr. Mustafa Talha Gönüllü tarafından verildi.

Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu konferans salonunda gerçekleştirilen derste öğrencilere İslam Ahlakı, ders çalışma yöntemi, arkadaş seçimi ve gelişime açık olmak ile ilgili önemli bilgiler veren Prof. Dr. Gönüllü, hayat deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Öğrencileri hiçbir zaman kavgadan yana olmamaları konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Talha Gönüllü, kavganın cahil toplulukların işi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gönüllü, “Kamil insan olmalıyız. Kalbimiz Allah (c.c.) rızası için atmalıdır. Günümüzün tamamı ibadet içerisinde olmalıdır. Çünkü çalışmak da, emek harcamak da ibadettir. Çok çalışıp milletimize borcumuzu ödemeye çalışacağız. Bir arada yaşamanın kurallarını öğrenmeliyiz. Peki demesini öğrenmeliyiz. Her şeye hayır demememiz gerektiğini bilmemiz lazım. Gelişime, yeniliğe açık olmamız gerekiyor. Kendi iç nefsinizin söylediklerine değil okuyup kaynaklardan araştırıp bulduğunuz şeye inanın. Basmakalıp cümlelerle yaşamamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bilginizi tahkik edin. Kendinizi geliştirin” dedi.

Ülkemizin zamanında büyük badireler atlattığının altını çizen Prof. Dr. Gönüllü, “Özellikle eğitim konusunda yıllardır düzenli bir eğitim sistemimiz olmamıştır. Bu ülkemiz için önemli bir kayıptır. Şunu belirteyim ki vizyonumuz da misyonumuz da milli olmalıdır” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda tüm öğrencilere hayat boyu başarılar dileyen Prof. Dr. Gönüllü, Üniversite adına öğrencilere kalem ve not defteri armağan etti.

Okul yönetimi tarafından organize edilen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkayaka, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç, Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Gaffari İzci, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.