Rektörü Prof. Dr. Gönüllü'nün yeni akademik yılı mesajı

Dr. Talha Gönüllü, yeni akademik yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Talha Gönüllü, Adıyaman Üniversitesi'nin akademik, idari, sosyal ve teknolojik alt yapısını kısa zamanda tamamlamış, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren Türkiye'nin en güzide üniversitelerinden birisi olduğunu mesajında vurguladı.

Rektör Gönüllü, “Her geçen gün akademik kadrosunu daha da güçlendiren, nitelikli eğitim ve sosyal alanlarını arttıran Üniversitemizde, yeni bir akademik yılı daha başlıyor.

Bizim için her akademik yıl yeni heyecanların ve yeni başarıların habercisidir. 12 yılını geride bırakan Üniversitemiz, öğrencileri ve çalışanları ile birlikte bu kısacık zaman dilimine çok önemli başarılar sığdırmış, bu başarıların neticesinde Üniversitemiz bölgesinin ve Türkiye'nin tercih edilen üniversitelerinden biri olmuştur.

Bu açıdan değerlendirildiğinde 2018-2019 akademik yılında 13. yılını kutlayacak olan ADYÜ, akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlar başta olmak üzere her alanda yeni başarılara imza atacaktır.

Tüm bunlarla birlikte, Üniversitemize bu yıl katılan 4 bine yakın yeni öğrencimiz ile mevcutta 20 bini aşkın öğrencimizi ağırlamanın gururunu yaşamaktayız. Türkiye'nin, hatta dünyanın dört bir yanından Üniversitemize eğitim almak için gelen bu öğrencilerimiz şehrimizin ekonomisine ve kültürüne olumlu katkılar sağlamakta ve Adıyaman'da kültür çeşitliliğinin yaşanmasına vesile olmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2018-2019 akademik yılının tüm çalışanlarımız, öğrencilerimiz, öğrencilerimizin aileleri, Adıyaman'ımız ve Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, hep birlikte başarılarla dolu bir yıl geçirmemizi temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.