Resmi ve özel yurtlar denetlendi

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde resmi ve özel yurtlarda Adıyaman İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban başkanlığındaki heyet tarafından yangın önlemleri çerçevesinde denetlendi.

Adıyaman Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban, iş güvenlik uzmanları ve Adıyaman Belediyesi itfaiye yetkilileri faaliyet gösteren özel ve resmi öğrenci yurtlarını tek tek inceledi.

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban ve beraberindeki heyet yurtlarda yangına yol açabilecek tüm yerleri ve yangın tedbirlerini kontrol ederek rapor tuttu.