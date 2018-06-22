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22 Haziran 2018 15:59

Robot filler Kahta caddelerini temizlemeye başladı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde robot filler, cadde ve sokaklarda temizlik yapmak için göreve başladı.

Robot filler Kahta caddelerini temizlemeye başladı

22 Haziran 2018 15:59


Kahta Belediyesi tarafından cadde ve sokakların temizliği için alınan 3 adet robot filtemizliğe start verdi. İlk olarak Recep Tayyip Erdoğan caddesinde temizlik yapmaya başlayan robot filler vatandaşlar tarafından beğeni kazandı.


Robot fil temizlik aracının ilk kez Kahta’da kullanıldığını söyleyen Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, “Cadde ve sokaklarda görevli temizlik personellerimiz gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Süpürgeciler başta olmak üzere robot filleri bu sene uygulama koyduk. Amacımız süpürge makinemizin giremediği yerlere robot filleri yönlendirerek cadde ve sokaklarımızda en ince temizliğin yapılması.Robot fillerin göreve başlamasıyla beraber sokaklarımız çok temiz bir görünüme sahip olacak. Robot fil temizlik aracı sokakların titiz temizlenmesinde faydalı oluyor. Tıpkı elektrikli süpürge gibi çok titiz bir temizlik görevini yürütüyor. Elektrikle çalışan akıllı bir cihaz sayesinde cadde ve sokaklarımız özenle temizleniyor” diye konuştu.




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