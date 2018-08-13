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13 Ağustos 2018 13:40

Roma Döneme ait askeri gözetleme kulesi bulundu

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde yaklaşık 2 bin yıllık Roma Döneme ait gözetleme kulesi bulundu.

Roma Döneme ait askeri gözetleme kulesi bulundu

13 Ağustos 2018 13:40


Her geçen gün yeni tarihi eserlerin ortaya çıktı Adıyaman’da son olarak askeri amaçlı gözetleme kulesi bulundu. Adıyaman Müze Müdürlüğü yetkililerine ihbar üzerine yerinde yaptıkları incelemede, Roma Döneme ait gözetleme kulesi olduğunu tespit etti.


Büyük taşlardan yapılan ve yaklaşık 9 metrekare iç alana sahip gözetleme kulesinin yüksekliğinin 5 metre olduğu ifade edildi. 400-800 kilogram ağırlığındaki taşlardan yapılan gözetleme kulesinin doğu yönünde bulunan kapının üst kısmında kılıç betimi bulunuyor.


Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan, “Yerinde yapılan incelemede 5 metre yüksekliğinde olan gözetleme kulesinin giriş bölümünün üst kısmında kılıç betimi bulunuyor. Yine kapının üst kısmında pencere açıklığı var. Yapının büyük bir bölümü günümüze kadar ulaşmıştır” dedi.


Gözetleme kulesiyle ilgili Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından rapor tutularak, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gözetleme kulesinin tescili için başvurulacağı öğrenildi.




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