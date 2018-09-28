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Ruhsatsız iş yerleri mühürlendi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ruhsatsız olan iş yerleri belediye ekiplerince mühürlendi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ruhsatsız olan iş yerleri belediye ekiplerince mühürlendi.


Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesinde cep telefonu tamircisi olarak hizmet veren, ayrıca yine Fatih Mahallesi Gazi Caddesinde yaşam merkezi olarak hizmet veren iş yerinin açma ve çalıştırma ruhsatının bulunmadığını tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından zabıta müdürlüğü ekipleri, 5393 sayılı belediye kanunu uyarınca iş yeri açma ve çalışma ruhsatı yönetmeliğinin 6. maddesine istinaden iş yerlerini mühürleyerek kapattı.

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