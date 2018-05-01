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01 Mayıs 2018 15:31

Saadet Partisi’nin dövizi 1 Mayıs kutlamalarına damga vurdu

Adıyaman’daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına Saadet Partisi’nin, üzerinde hadisi şerif yazan dövizleri damga vurdu.

Saadet Partisi’nin dövizi 1 Mayıs kutlamalarına damga vurdu

01 Mayıs 2018 15:31


CHP, HDP, EMEP, ÖSP, KESK tarafından düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanlığı, üzerinde hadisi şerif yazan döviz ile katıldı. Daha önceki yıllarda kutlamalara katılmayan Saadet Partisi’nin bu yıl kutlamalara katılması dikkat çekti. Saadet Partisi, logosunun bulunduğu "İşçinin ücretini alın teri kurumadan önce ödeyiniz" yazılı dövizle kutlamaya katıldı.


Sakarya Caddesi Mustafa Yücel Özbilgin Parkı önündeki alanda gerçekleştirilen kutlamalara birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı. Halayların çekildiği, türkülerin söylendiği kutlamada Tertip Komitesi Başkanı Şahin Mehmet Binicier konuşma yaptı. Kutlamalarda ’Bajar’ isimli müzik grubu da konser verdi.


Polis ekipleri kutlama alanında geniş güvenlik önlemi aldı.




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