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Sabah Namazı buluşması gerçekleştirildi

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Sabah Namazı buluşması gerçekleştirildi.


Adıyaman İl Müftülüğü ve Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünün ortaklaşa düzenlediği Mevlid-İ Nebi Haftası dolayısıyla, Adıyaman Yeni Pınar Camiinde Sabah Namazı buluşması gerçekleştirildi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programa cami cemaati de katıldı.


Programda, Sabah Namazı öncesi Kuran-ı Kerim okundu. Namaz kılındı, namaz sonrası tesbihat çekilerek, gençler ilahi okudu.


İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın Mevlid-i Nebi Haftası ve gençlik ile ilgili konuşmasının ardından dualar edildi.


Yoğun ilginin olduğu Sabah Namazı programına katılan cami cemaatine ve gençlere çorba ikram edildi.

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