Adıyaman İl Müftülüğü ve Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünün ortaklaşa düzenlediği Mevlid-İ Nebi Haftası dolayısıyla, Adıyaman Yeni Pınar Camiinde Sabah Namazı buluşması gerçekleştirildi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programa cami cemaati de katıldı.

Programda, Sabah Namazı öncesi Kuran-ı Kerim okundu. Namaz kılındı, namaz sonrası tesbihat çekilerek, gençler ilahi okudu.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın Mevlid-i Nebi Haftası ve gençlik ile ilgili konuşmasının ardından dualar edildi.

Yoğun ilginin olduğu Sabah Namazı programına katılan cami cemaatine ve gençlere çorba ikram edildi.