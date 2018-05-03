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03 Mayıs 2018 15:07

Sabiha Gökçen Anaokulunda resim sergisi

Adıyaman’ın Kahta Sabiha Gökçen Anaokulunda öğrenciler yıl boyunca çizdikleri resim ve yaptıkları tasarımları sergiledi.

Sabiha Gökçen Anaokulunda resim sergisi

03 Mayıs 2018 15:07


Kahta Sabiha Gökçen Anaokulunda düzenlenen resim sergisi, açılış kurdelesinin kesilmesiyle başladı.


Protokol üyeleri, açılış törenini gerçekleştirdikten sonra yılsonu resim sergisini gezdi. Öğrencilerin 1 yıl boyunca çizdikleri resim ve tasarımlar protokol üyeleri ile veliler tarafından büyük ilgi gördü.


Kahta Sabiha Gökçen Anaokulunda gerçekleştirilen yıl sonu resim sergisinin açılış törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, İlçe Halk Eğitim Müdürü Ramazan Güllü, okul müdürleri ile öğrenci velileri katıldı.




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