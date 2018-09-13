Murat Bıçakçıoğlu tarafından, 13 Eylül Dünya Sepsis Günü dolayısıyla sağlık çalışanlarına sepsis eğitimi verildi.

Sepsis hastalığının halk dilinde yoğun bakım hastalarının kanda enfeksiyon değerlerinin yükselmesi ve hayati durumunun ortaya çıkması olduğunu söyleyen Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, "13 Eylül Dünya Sepsis Günü etkinlikleri kapsamında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanemizde de yoğun katılımın gerçekleştiği çok faydalı bir eğitim yaptığımızı düşünüyoruz. Bu kapsamda ne kadar önemli olduğunu buradan anlayabiliriz. Bu eğitimin yoğun bakımlarımızda sepsis oranlarını düşürmek, erken tanı koymak ve sepsis hastalığını yönetmek için çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yoğum Bakım Uzmanı Dr. Murat Bıçakçıoğlu'da, Türkiye çapında 52 ilde 117 hastanede sepsis ile ilgili bir farkındalık, tanı ve tedavi eğitimi düzenlendiğini belirterek, "Ben yoğun bakım uzmanı olarak sepsisin tanı ve tedavisiyle ilgili bir eğitim verdim. Bu konuda özellikle sepsisin çok ölümcül bir hastalık olması, az tanındığı için ve tedavilerde gecikme olduğundan dolayı hem sağlık çalışanlarımızı bu konuda bilgilendirmek ve farkındalığı artırmak, hem de biraz daha halkımıza yönelik bu hastalığı tanıtmak ve erken tanı ve tedaviye olanak sağlamak için çalışmalarda bulunduk" diye konuştu.