“Sağlık çocuk” dergileri dağıtıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından çocuklarda sağlıklı yaşam davranışlarının benimsenmesi, sağlık bilgi düzeyinin artırılması amacıyla aylık olarak hazırlanan "Sağlık Çocuk" dergisi okul öğrencilerine dağıtıldı.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Sağlık Çocuk" dergisi kent merkezinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda bulunan öğrencilere tanıtıldı. Dergilerin tanıtılmasının ardından dergiler öğrencilere tek tek dağıtıldı. Öğrencilere aynı zamanda sağlık müdürlüğü görevlileri tarafından da sağlık konusunda bilgiler verildi.