Sağlık Mensupları Dayanışma, Toplum Sağlığı ve Çevreyi Koruma Derneği (Sağlık-Der) Adıyaman Şubesi kuruldu.

1991 yılında Ankara’da kurulan Sağlık-Der’in Adıyaman Şubesi kuruldu. Sağlık-Sen eski şube Başkanı Abdulkadir Bozan başkanlığında kurulan Sağlık-Der’in Başkan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Süleyman Kılınç, Şube Sekreteri Ömer Bilen, Şube Muhasibi Adem Duru, TAK Yönetim Kurulu üyesi Yard. Doç. Dr. Ali Zeynal Abidin’den oluşuyor.

Sağlık-Der Adıyaman Şube Başkanı Abdulkadir Bozan derneğin kurulumu ile ilgili yaptığı açıklamada, “ 1991 yılında sağlık mensuplarının dayanışması, sağlıklı bir toplum ve çevre hedefiyle Dr. Ahmet Fevzi İnceöz ve arkadaşları tarafından Anakara’da kurulan Sağlık Mensupları Dayanışma, Toplum Sağlığı ve Çevreyi Koruma Derneği Adıyaman’da da teşkilatlanmasını gerçekleştirdi. Sağlık-Der’in hedefleri sağlık ve sosyal güvenlik politikaları oluşturmak, sağlık alanında eğitim gören öğrencilere burs, barınma ihtiyaçlarını karşılamak ve öğrencilerle ilgili projeler geliştirmek, yurt içi ve yurtdışında tıbbi yardım faaliyetlerinde bulunmak, yurt içi ve yurt dışından sağlık mensuplarının eğitilmesidir. Bu faaliyetleri gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışı şube ve temsilcilikler kurmak.

Sağlık-Der Adıyaman Şubesi, istişare kültürü içerisinde, eleştiriye açık, uzlaşmacı bir bakış açısıyla her zaman pozitif, olumlu, sağduyulu, hak ve haklının yanında olacak ve mazlumun yanında duracaktır. Amacımız hayırdır, faydalı iş yapmaktır. Allah bizlere hayırlı hizmetlerde muvaffak olmayı nasip etsin. Allah bizleri hayra anahtar ve şerre set kılsın. Tüm Sağlık camiasına ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur” diye konuştu.