Sağlık görevlileri ‘altın beşik' ile hayat kurtardı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde ambulansın ulaşamadığı hastayı ‘altın beşik' yöntemiyle dik ve engebeli arazide taşıyarak hastaneye ulaştıran sağlık ekipleri hayat kurtardı.

Adıyaman'ın Sincik İlçesine bağlı Çat (Düdan) Köyünde gelen ihbarı değerlendiren 112 acil sağlık hizmetleri ekibi köye ulaştığında yolun kapalı olduğunu gördü. Daha önce meydana gelen heyelan nedeniyle astım nedeniyle solunum sıkıntısı çeken ve kalp yetmezliği nedeniyle rahatsızlanan 77 yaşındaki Fatma Alpaydın isimli hastaya ambulansla ulaşılamadı.

Ambulansı evin bulunduğu yerin yaklaşık 500 metre üst kısmında bulunan yola park eden ekipler dik ve engebeli araziden yaya olarak eve ulaştı. Evde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri hastayı ambulansla sağlık kuruluşuna götürmeye karar erdi.

Ancak ambulansın ulaşamaması, 112 ekibi haricinde yakın çevrede yardım edecek hiç kimse olmaması, arazi şartların ambulansta bulunan taşıma ekipmanlarının verimli şekilde kullanılamayacağı kadar dar, sarp ve dik oluşundan dolayı solunum sıkıntısı çeken hastayı oturur pozisyonda taşınmasına karar verildi.

Sağlık görevlileri Adem Duru, Fatih Derindere hastayı ‘altın beşik' yöntemiyle taşımaya başladı. Dik ve engebeli araziden hastayı taşıyan sağlık görevlileri, uzun bir uğraş sonrasında hastayı ambulansa ulaştırdı. Hasta daha sonra Sincik Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Sağlık görevlilerinin bu duyarlı davranışı takdir toplarken Türkçe konuşamayan Fatma Alpaydın Kürtçe, görevlilere teşekkür ederek, “Allah devletimizden razı olsun” dedi.

Fatma Alpaydın'ın eşi Osman Alpaydın ise “Allah devletimizi düşürmesin, daha fazla güç versin. Allah razı olsun ki yardım ediyor, devletimizin gücü daha fazla olsun” ifadelerini kullandı.

Sağlık Görevlisi Adem Duru konuyla ilgili olarak, “Daha önceden heyelan olduğu için köye ulaşmakta oldukça zorlandık. Ulaştığımızda hastanın evine ulaşamadık. Yolun açılmasının gecikeceğinden dolayı biz hastaya kendi imkanlarımızla yaya olarak ulaşmaya karar verdik. Ambulansı hastanın evinin üst kısmına, yaklaşık 500 metre üst kısmına park ettik. Oradan ekipmanları alarak yürüyerek aşağı indik. Hastanın genel durumunu değerlendirdik. Hastada kalp yetmezliği olduğunu, tansiyon hastası olduğunu gördük. Müdahalemizi yaptıktan sonra hastayı hızlı bir şekilde ambulansa almamız gerektiğine karar verdik. Çünkü hastada solunum yetersizliği de vardı. Direk müdahale etmemiz gerekiyordu. Arazinin engebeli ve dik olması sebebiyle ambulanstaki malzemelerimizi, sedyelerimizi kullanılamayacağımıza karar verdik. Biz hastayı oturur pozisyonda taşımamız gerekiyordu. Ekip arkadaşım Fatih Derindere ve Neye Akata ile birlikte hastayı hizmet içi eğitimlerde aldığımız taşıma tekniklerine uygun olarak ‘altın beşik' dediğimiz bir yöntem var. İki kişi ile beraber sarp engebeli arazide dik bir şekilde 500 metre taşıdık. Bu yaptığımız iş bizim asli görevimiz. Hastayı hastaneye teslim ettik, hasta memnuniyeti ifade etti” diye konuştu.