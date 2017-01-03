Sağlık koordinasyon kurulu toplandı

Adıyaman Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde sağlık kuruluşlarının koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Adıyaman Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Sağlık müdürü Mehmet Emin Taş başkanlık etti. Toplantıya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz, Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu, sağlık müdür yardımcıları, il sağlık müdürlüğü şube müdürleri, halk sağlığı müdür yardımcıları, halk sağlığı şube müdürleri, kamu hastaneleri birliği idari ve mali işler başkanları katıldı.

Toplantıda il genelindeki sağlık hizmetleri ele alınırken, özellikle Sahra Hastanesindeki sağlık hizmetleri, gebe bilgilendirme programı, acil sağlık hizmetleri ve yatırımlar konusuna değinildi.