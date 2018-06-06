Sağlık Kurulu başvurularında randevu dönemi

Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerinde uygulanmakta olan Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) yeni bir özellik getirilerek artık Sağlık Kurulu (Heyet) için başvuran hastalar da randevu alarak sıra beklemeden işlemlerini hızlıca yapabilecek.

Konu ile ilgili olarak Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, “Adıyaman’da sağlık kurulu raporu almak isteyenlerin Alo 182’den yada internet üzerinden Merkezi Hastane Randevu Sistemi ile hastanelerimizden sağlık kurulu raporu randevusu alabilecekler. Böylece kurul için gerekli olan iş ve işlemlerinin daha az sürede vakit kaybetmeden tamamlanabilecek. Randevu sistemine geçişinin pek çok kolaylığı beraberinde getirecek” diye konuştu.