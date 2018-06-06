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06 Haziran 2018 15:56

Sağlık Kurulu başvurularında randevu dönemi

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Sağlık Kurulu (Heyet) için başvuran hastalar da randevu alarak sıra beklemeden işlemlerini hızlıca yapabilecek.

Sağlık Kurulu başvurularında randevu dönemi

06 Haziran 2018 15:56


Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerinde uygulanmakta olan Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) yeni bir özellik getirilerek artık Sağlık Kurulu (Heyet) için başvuran hastalar da randevu alarak sıra beklemeden işlemlerini hızlıca yapabilecek.


Konu ile ilgili olarak Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, “Adıyaman’da sağlık kurulu raporu almak isteyenlerin Alo 182’den yada internet üzerinden Merkezi Hastane Randevu Sistemi ile hastanelerimizden sağlık kurulu raporu randevusu alabilecekler. Böylece kurul için gerekli olan iş ve işlemlerinin daha az sürede vakit kaybetmeden tamamlanabilecek. Randevu sistemine geçişinin pek çok kolaylığı beraberinde getirecek” diye konuştu.




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