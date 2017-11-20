Sağlık Müdürü Erdoğan Öz aşının öneminden bahsetti

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ulusal aşı programı kapsamında Adıyaman’da da aşılama hizmeti sunulduğunu belirten Müdür Erdoğan Öz, “Amacımız aşı ile korunabilir hastalıkların ortaya çıkmasını, bu hastalıklardan kaynaklanan sakatlıkları ve ölümleri önlemektir. Bu şekilde hem aşılanan çocuklarımız hem de toplum bireyleri hastalıklardan korunmaktadır. Aşılanmayan birkaç çocuk toplumda salgın çıkmasına neden olabilir” dedi.

2016-2017 eğitim öğretim döneminde il merkezi ve ilçelerinde bulunan 1.sınıf öğrencilerine 5 bin 970 KKK, 10 bin 812 DaBT-İPA ve 8.sınıf 10 bin 862 TD aşısı yapıldığını söyleyen Müdür Erdoğan Öz, “İlköğretim 1. sınıfta öğrenim gören öğrencilere DaBT-İPA (dörtlü karma) ve KKK (kızamık-kızamıkçık-kabakulak) aşıları uygulanacaktır.

Anasınıfında KKK aşısı uygulanmış olan çocuklara ilköğretim 1. sınıfta KKK aşısı uygulanmayacak, sadece DaBT-İPA aşısı uygulanacaktır. Ana sınıfında KKK aşısı uygulanmış çocukların, aşı günü, aşı kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

DaBT-İPA aşısı difteri, boğmaca, tetenoz ve çocuk felci, KKK aşısı ise kızamık, kızamıkçık ve kabakulak hastalıklarından korumaktadır.

8. sınıfta öğrenim gören öğrencilere Td (tetanoz-difteri) aşısı uygulanacaktır. Bu aşılar pekiştirme dozları olup bebeklik döneminde uygulanan aşıların sağladığı bağışıklığın güçlendirilmesi ve koruyuculuk süresinin uzatılması amacıyla uygulanmaktadır.

Difteri, boğmaca, tetanoz ve çocuk felci ağır seyreden sıklıkla ölümle sonuçlanan hastalıklardır. Kızamık yakın tarihte dünya üzerinde salgınlar yapmış, ülkemizde de aşı öncesi dönemde çok sayıda ölüm ve sakatlıklara yol açmıştır. Günümüzde aşılama sayesinde nadir görülmektedir. Aşılama oranları düşen ülkelerde salgınlar görülmektedir. Kabakulak menenjit, kısırlık ve sağırlık gibi ciddi sonuçlara, kızamıkçık ise beyin, eklem ve testis iltihabı ile sakat doğumlara neden olabilmektedir.

Aşılar güvenli ürünlerdir. Aşı yan etkilerinin çoğu hafif ve geçici yan etkilerdir. Aşılanan çocuklarda, hafif ateş, huzursuzluk, hafif bir döküntü, aşı uygulanan yerde kızarıklık, hassasiyet ve ağrı olabilir. Aşılama sonrasında istenmeyen bir etki görüldüğünde hekiminize başvurunuz. Çocuğunuzda, aşılanmaya engel olabilecek bir durum var ise sınıf öğretmenine bilgi veriniz. Çocuğunuzun, aşı uygulama gününde herhangi bir sebeple okulda bulunmaması durumunda, aile hekimliği birimine başvurarak aşılanmasını sağlayınız. 2016-2017 eğitim öğretim döneminde Adıyaman il merkezi ve ilçelerinde bulunan 1.sınıf öğrencilerine 5 bin 970 KKK, 10 bin 812 DaBT-İPA ve 8.sınıf öğrencilerine 10 bin 862 TD aşısı yapılmıştır” ifadelerini kullandı.