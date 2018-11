Sağlık Müdürü Öz soğuk algınlığı ile ilgili uyardı

Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, sonbahar aylarının son döneminde başlayarak Nisan ayına kadar soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonların sık görüldüğünü ifade etti.

Kapalı alanların daha sık kullanılması, soğuk havanın etkisi nedeniyle ortaya çıkan hastalık ile ilgili olarak Erdoğan Öz, hastaların istirahat etmelerinin ve hastalığın başka bireylere bulaşmasının engellenmesi için basit korunma yöntemlerini kullanmaları gerektiğini söyledi.

Erdoğan Öz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hastalıktan korunmada el yıkama alışkanlığı önemli bir faktördür. El yıkamanın usulüne uygun yapılması gerekmektedir. El hijyeni oldukça önemli bir konu olarak gündemdeki yerini almalıdır. Pek de önemsemediğimiz bu konu ile ilgili eğitimler çocukluk çağlarından itibaren başlamalı ve yaşa, kişiye, mesleğe özel eğitimlerle devam etmelidir.

El temizliği kişisel hijyenin ilk adımıdır. El yıkama, günlük yaşam içinde her şeyden önce kişinin kendi sağlığı için, toplu yaşam alanları ve çalışma ortamında diğer kişilerin sağlığı için de önem kazanmaktadır. Günlük yaşam sırasında ellerimizde oldukça yüksek sayıda ve türde mikroorganizma vardır. Dokunduğumuz her yüzeyde, hatta soluduğumuz havada bile mikroplar bulunmaktadır. Hapşırma ile 4 bin 500-1 milyon, öksürme ile 3 bin 500, konuşma ile 500-bin partikül ve buna bağlı olarak mikroplar havaya yayılır. Ellerimizle kirli eşya ve gereçlere dokunarak, kontamine oluruz. Hatta biz de başkalarını kontamine ederiz. Yani mikropları yayarız ve başkasından da alırız. Kendi sağlığımızı ve başkalarının sağlığını da tehlikeye sokarız. Kaşınmak, göz, ağız, bıyık, burun, kulak elleyerek ellerimizde bulunan mikropları her yerimize farkında olmadan bulaştırırız. Solunum yolu, soğuk algınlığı, bronşit, grip, ishal, verem vs. gibi bir çok bulaşıcı hastalık ellerin hijyen yetersizliği nedeniyle bulaşabilmektedir” dedi.

Erdoğan Öz konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ellerimiz bol su ile avuç içi, el sırtı, parmak araları, tırnak yüzeyleri ve bileklerin her tarafına temas ederek 3-5 dakika temizlenmelidir. Çok iyi bir şekilde sabun ve köpük gidene kadar durulanmalı, kağıt havlu veya şahsi havlu ile iyice kurulanmalıdır. Mümkünse el teması olmadan kağıt havlu ile musluk kapatılarak çöp kutusuna atılmalıdır. Kurutma varsa iyice kurutulmalıdır.

Sosyal el yıkamada elde gözle görünür kir ve geçici mikroorganizmaların uzaklaştırılmasından ibaret olup 15 saniye kadar sürer. Hijyenik el yıkama ise 3-5 dakika sürer Avuç içi, parmak araları ve bilekler başta olmak üzere ellerin her noktası titizlikle yıkanır. İdeal olan hijyenik el yıkamadır.

Temel olarak hasta bireylerin öksürme, hapşırma ve konuşma esnasında yaydıkları damlacıkların, sağlıklı bireyler tarafından solunum yoluyla alınmasıyla bulaşmaktadır. Hasta kişinin öksürmesi ya da hapşırması sonucu etrafa influenza (grip) virüsü içeren milyonlarca damlacık dağılır. Bu damlacıkların enfekte bireylerin 100-180 santim uzağına kadar yayılabildiği gösterilmiştir.

Az da olsa, bu damlacıkların bulaştığı yüzey ve nesnelere temas edildikten sonra ellerin ağız, burun veya göze sürülmesi ile de bulaşabilmektedir. Tokalaşma, öpüşme, bir metreden fazla yaklaşarak konuşma önemli bulaş yollarıdır. Kapı kolu, masa, bardak gibi yüzeylerde virüs 2-8 saat canlı kalmaktadır. Hasta kişiler belirtilerin ortaya çıkmasından 1 gün öncesinden başlayarak hastalığın 5.-7. günlerine kadar bulaştırıcıdır.

Grip belirtileri, virüsün vücuda girmesinden sonraki 1-3 gün içerisinde ortaya çıkar. Ateş, titreme, kuru öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve tıkanıklığı, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, şiddetli halsizlik, ishal, nadiren kusma gribin belirtilerindendir.

Hastalıktan korunmada kişisel korunma yöntemleri ve bulaşma yollarından sakınma oldukça etkilidir. Dünya sağlık örgütünün önerileri doğrultusunda hazırlanan ve üretimi yapılan aşı grip hastalığının yayılmasında ve yaşlılık, KOAH, kalp hastalıkları, gebelik gibi bağışıklık durumunun zayıfladığı özel durumlarda hastalığa bağlı ölümlerin önlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Sağlık çalışanları ve toplumla sık ilişki içerisinde kalabalık yerde çalışanların aşılanması hastalığın kontrol edilmesinde önemli rol oynamaktadır.”

Öz, el yıkamayla ilgili oklarda çeşitli eğitimler verildiğini aktardı.