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23 Temmuz 2018 15:04

Sağlık Müdürü Öz’den Basın Bayramı mesajı

Adıyaman Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Sağlık Müdürü Öz’den Basın Bayramı mesajı

23 Temmuz 2018 15:04


İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Erdoğan Öz yayımladığı 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajında, gazetecilerin basın bayramını kutladı.


Dr. Öz mesajında, 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basınında sansürün kaldırılması nedeniyle, her yıl 24 Temmuz günü Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlandığını belirterek, “24 Temmuz 2018 günü idrak edilecek olan Basında Sansürün Kaldırılışının 110’uncu yıldönümü münasebetiyle, ilimizde de faaliyette bulunan basın mensupları görevini en iyi şekilde yerine getiriyor. Yazılı, görsel ve işitsel basın kuruluşlarımız ve ulusal haber ajansı temsilcilerimiz başta olmak üzere üstlendikleri sorumluluğun bilinciyle görev yapan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını candan kutlar, habere ulaşma ve haberi kamuoyuna ulaştırma çabalarında başarılar dilerim” diye konuştu.




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