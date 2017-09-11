Mehmet Emin Taş, 2017-2018 eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber okula başlayacak olan öğrencilerde gelişebilecek bazı sağlık sorunlarına dikkat çekti.

Mehmet Emin Taş, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının öğrenci, veli ve eğitim camiasına ‘hayırlı olması’ dileklerinde bulunarak, çocukların başarılı bir eğitim ve öğretim yılı geçirmelerinin şartlarından birinin ise sağlıklı bir bünye olduğunu ifade etti.

Mehmet Emin Taş, “Bilindiği gibi çocuklarımızın yaşadıkları mekanlar dışında farklı kalabalık ortamlarda bulunacak olmaları ve özellikle mevsimsel geçiş döneminde bulunmamız nedeniyle bademcik, idrar yolu hastalıkları, soğuk algınlığı, grip, nezle ve ishal gibi hastalıkların görülme sıklığını artıracaktır. Hastalıkların birçoğu, hasta kişinin hapşırması ve öksürmesi yoluyla çıkan damlaların havadaki tozlara yapışması sonucu ve sağlıklı kişilerinde o havayı soluması veya hasta kişinin elle temas ettiği eşyalara sağlıklı kişinin de temas etmesi sonucu bulaşır. Öğrencilerimizin bulaşıcı hastalık tehlikesi ile karşı karşıya kalacakları bu dönemde günün büyük bir bölümünü okulda geçirecek olan öğrencilerimizin beslenme düzenlerinde de aksaklıklar olacaktır. Özellikle okul çevresinde satılacak olan sağlıksız gıdalara öğrenciler yönelecek olup, bu durum da hastalıklara davetiye çıkaracaktır” dedi.

Veliler çocuklarını okula gönderirken dengeli beslenmelerine özellikle kahvaltı, ara öğün ve öğünlerin yeterli ve dengeli olması gerektiğini vurgulayan Taş, “Öğün atlatılmamasına dikkat ederek ve vücut direncini yüksek tutarak hastalanmalarına engel olabilirler. Birçok hastalığın el teması ile bulaştığı bilinerek sık sık el yıkamanın önemi öğrenciye anlatılmalı, ellerin sık sık yıkanması gerektiği öğrenciye vurgulanmalıdır. Özellikle hastalanan öğrencinin hekim muayenesi ile kendisine reçete edilen ilaçları yine hekimin önerileri doğrultusunda kullandırmaları, hekime mümkünse öğrencinin okulda bulunduğu saatler belirtilerek okul saatleri dışında tedavi saatlerinin düzenlenmesi, çocuğun okulda bulunduğu saatlere denk gelmesi durumunda velisinin okula giderek veya öğretmeni bilgilendirerek öğretmen gözetiminde ilacını kullanması sağlanmalıdır. Yaşı küçük çocuklara ilaç teslim edilmemesi ve tek başına ilaç almasının sakıncalı olduğu anlatılmalıdır. Konu hakkında tüm velilerimizin gerekli hassasiyeti göstereceğine olan inancım tam olmakla beraber, bütün öğrenci, veli ve eğitim camiamıza sağlıklı ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmeleri dileğiyle saygılarımı sunarım” diye konuştu.