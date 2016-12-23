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23 Aralık 2016 11:54

Sağlık personeline temel modül eğitimi verildi

Sağlık personeline temel modül eğitimi verildi

23 Aralık 2016 11:54

Adıyaman Sağlık Müdürlüğü tarafından hastanelerin acil ve hasta nakil ambulanslarında çalışan yardımcı sağlık personellerine temel modül eğitimi verildi.
Adıyaman Sağlık Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen ve 5 gün süren temel modül eğitimi eğitmenler Mustafa Okan Akatay, Velsel Yücel ve Nihat Güven tarafından verildi.
Hizmet içi standartlar bazında verilen eğitimlerde temel yaşam değeri, elektro kardiyografi, havayolu uygulamaları, ambulans ekipmanları, nörolojik aciller, göğüs ağrılı hastaya yaklaşım gibi spesifik konular yer aldı.
Sağlık Müdürlüğü yetkilileri eğitimlerdeki amacın yardımcı sağlık personellerinin eğitimlerini güncellemek ve hizmet kalitesini arttırabilmek, tıbbın güncel gelişmeleri takip etmek olduğunu ifade ettiler.



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