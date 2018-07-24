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24 Temmuz 2018 18:02

Sağlık-Sen’de delege seçimi yapıldı

Adıyaman’ın Kahta Sağlık-Sen İlçe Temsilciliği tarafından delege seçimi yapıldı.

Sağlık-Sen’de delege seçimi yapıldı

24 Temmuz 2018 18:02


Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Kahta İlçe Temsilciliği, gerçekleştirilecek olan 5. olağan kongre öncesi delege seçimini gerçekleştirdi. Delege seçimi sendikanın örgütlü olduğu kurumlardan biri olan Kahta Devlet Hastanesinde düzenlendi. Kahta Devlet Hastanesi konferans salonunda yapılan seçimlerde kapalı zarf usulü oy kullanıldı. 17 adayın delege için yarıştığı seçimde 16 aday, kullanılan oyunların çoğunluğunu alan delege listesine girdi.


Gerçekleşen seçimde, sendikaya bağlı üyeler yüksek oranda katılım sağladı. Yapılacak olan seçimin 2 Eylül 2018 tarihinde yapılacağı belirtildi.




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