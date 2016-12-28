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28 Aralık 2016 14:03

Sağlık tesisleri koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapıldı

Sağlık tesisleri koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapıldı

28 Aralık 2016 14:03

Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Erdoğan Öz başkanlığında, il merkezi ve tüm ilçelerdeki sağlık tesisleri yöneticilerinin katılımıyla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi toplantı salonunda koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen toplantıda sağlık tesislerinin verimliliği, bina, sağlık insan gücü, tıbbi cihaz ve donanım kapsamında, sağlık hizmetlerinin akılcı ve atıl kapasite yaratmaksızın daha kaliteli nasıl hizmet sunulabileceği görüşüldü. Sağlıkta dönüşümün bir gereği ve sonucu olarak tüm Türkiye’de olduğu gibi Adıyaman’da, fiziksel ve donanımsal olarak en üst teknoloji kullanılarak inşa edilen ve halkın hizmetine sunulan sağlık tesislerimizin hizmet sunumu değerlendirildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Erdoğan Öz, “Sağlık tesislerimizin özverili ve verimli çalışmaları neticesinde elde edilen başarılardan dolayı başta hastane yöneticilerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerini toplantıda dile getirdi. Ayrıca sağlık tesislerimizin hizmet kalitesinin artmasına vesile olan personel ihtiyacının giderilmesi, sağlık tesisi yatırımlarının ilimize kazandırılması yönünde tüm gayretlerini eksik etmeyen başta Sayın Valimiz Abdullah Erin olmak üzere, Meclis Başkan Vekilimiz Sayın Ahmet Aydın ve diğer milletvekillerimize sonsuz teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.



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