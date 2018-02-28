Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 17:06

Sağlıklı bir yaşam için yürüdü

Adıyaman Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu tarafından tertiplenen Karadağ Kent Ormanları Doğa Yürüyüşü programı geniş bir katılımla gerçekleşti.

Sağlıklı bir yaşam için yürüdü

28 Şubat 2018 17:06


Zeynal Abidin Türbesinden Perre Antik Kenti yakınlarındaki Zey Yoluna kadar devam eden Karadağ Kent Ormanları Doğa Yürüyüşü programına topluluk üyelerinin yanı sıra Adıyaman Üniversitesi akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı. Yaklaşık 13 kilometre devam eden yolun yarısında mola veren topluluk üyeleri beraberinde getirdikleri kumanyalardan faydalanırken zorlu virajlardan ve kayalık alanlardan yollarına devam etti.


Varış noktasına gelen topluluk üyeleri etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirirken sağlıklı bir yaşam için spor yapmanın gerekliliğine değindi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
12
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç