Sağlıklı bir yaşam için yürüdü

Zeynal Abidin Türbesinden Perre Antik Kenti yakınlarındaki Zey Yoluna kadar devam eden Karadağ Kent Ormanları Doğa Yürüyüşü programına topluluk üyelerinin yanı sıra Adıyaman Üniversitesi akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı. Yaklaşık 13 kilometre devam eden yolun yarısında mola veren topluluk üyeleri beraberinde getirdikleri kumanyalardan faydalanırken zorlu virajlardan ve kayalık alanlardan yollarına devam etti.

Varış noktasına gelen topluluk üyeleri etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirirken sağlıklı bir yaşam için spor yapmanın gerekliliğine değindi.