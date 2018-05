Sağlıklı Yaşam Turnuvası ödülleri sahiplerini buldu

Bilim, Kültür-Sanat ve Spor Etkinlikleri Haftası etkinlikleri kapsamında organize edilen Sağlıklı Yaşam Turnuvasında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen ödül törenine, Rektör Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir ve Prof. Dr. Hasan Solmaz, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mehmet Kaygusuzoğlu, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasin Çiçek, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Murathan, akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler katıldı.

Ödül töreninde konuşan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, millet olarak sporu sevdiğimizi belirterek "Sporu ve sporcuyu seven bir milletiz. Tabii sporcu ahlaklı olursa daha çok sevilir. Sporcu bedenen ve ruhen her zaman hazır durumda olmalıdır. Başarıya giden yol antrenmandan geçer. Yeni nesil vaktinin çoğunu bilgisayar başına geçireceğine düzenli spor yapmaları daha verimli ve sağlıklı olacaktır. Her işte olduğu gibi sporda başarıyı yakalamak için de çalışmak ve gayret etmek gerekir" dedi.

Yapılan ödül töreninde personel ve öğrenci kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu. Tören sonunda tüm katılımcılar Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.