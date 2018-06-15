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15 Haziran 2018 18:41

Sahabe Türbesinde aileler bayram namazını birlikte kıldı

Sahabe Şehit Safvan bin Mu’attal’ın (ra) türbesinin bulunduğu yerde kadınlar, çocuklar ve erkekler birlikte bayram namazı kılarak unutulmuş bir sünnet eda edildi.

Sahabe Türbesinde aileler bayram namazını birlikte kıldı

15 Haziran 2018 18:41


Samsat İlçe Müftülüğü ile Siret Derneğinin birlikte düzenlediği etkinlik le ihya edildi. Sahabe Şehit Safvan bin Mu’attal’ın (ra) türbesinin bulunduğu alanda gerçekleştirilen etkinliğe bölge halkı yoğun ilgi gösterdi.


Etkinlik Samsat Müftü Vekili Ömer Ünsal’ın güzel sohbeti ile başladı. Ardından kılınan bayram namazı ile devam eden etkinlik bayramlaşma ile devam etti.


Siret Derneği Başkanı Dr. Ali Tamer, unutulmuş bir sünneti yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, “Unutulmuş bir sünneti ihya etmek adına buradayız. Madem Sahabe Şehit Safvan bin Mu’attal (ra) Resulullah’ı görmüş birisi, İslam sancağı için hayatını feda etmiş birisi, 40 yıl içimizde yaşayarak Adıyaman’ın ev sahibi olmuş birisi o zaman ilk bayramlaşmaya gideceğimiz kişi de Sahabe Şehit Safvan bin Mu’attal olmalıydı. Onun için Resulullah’ın (sas) Sahabe-i Kiram Efendilerimizin tümüyle hanımı, beyi ve çocuklarıyla birlikte kıldığı bayram namazını Şehit Sahabi Safvan bin Muattal (ra) ile birlikte kılmayı arzu ettik. Bu güzel tabloyu oluşturan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.




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