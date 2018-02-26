‘Şahadet ve Diriliş Buluşması’ konulu söyleyişi yapıldı

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı, Adıyaman Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adıyaman Şubesinin katkılarıyla Adıyaman Üniversitesi İlmi ve Fikri Araştırmalar Topluluğu ve Yeniler Topluluğu tarafından Vehbi Koç Konferans Salonunda düzenlenene söyleyişe Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyit Temir, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan söyleşide 15 Temmuz gazileri o geceyi anlatıp dinleyenlerin sorularını cevaplandırdı.

15 Temmuz gecesi ilk gözaltını gerçekleştiren ekibin içerisinde yer alan 15 Temmuz Gazisi Adıyaman Üniversitesi öğrencisi, Adıyamanlı Muhammet Irmak, birçok rütbesiz askerin darbeden habersiz olduğuna kanaat getirdiğini söyledi.

Askerlere gözaltı yaptıktan sonra grup olarak sorguya çektiklerini ve askerlerin tatbikat var diyerek kandırıldığını söylediğini belirten Gazi Irmak, "Allah bizlere o günleri bir daha yaşatmasın. Ancak, tüm dünya anladı ki bu millet çapulculara pabuç bırakmaz. Dünyaya iyi bir ders oldu. Burası emperyalistlerin elini kolunu sallayarak gireceği Ortadoğu ülkesi değildir” dedi.

15 Temmuz gecesi İstanbul Atatürk Havalimanında tankın altına yatarak darbe girişimine karşı koymaya çalışan Gazi Metin Doğan, hayatı çok sevdiğini, 40 yaşına kadar dolu dolu yaşadığını ancak o gece çok sevdiği canından vatan için vazgeçtiğini belirtti.

Öğrencilere yaşam için tavsiyelerde de bulunan Gazi Doğan, "Kendimi çok vatansever olarak görmezdim. Bu haksızlığın karşısında bir ses çıkartmam gerektiğini düşündüm ve vatanım için tüm insanlar için çok sevdiğim canımdan vazgeçtim. Bu vatan üç kuruşa alınmadı” ifadelerini kullandı.

Söyleşilerin ardından Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyit Temir tarafından 15 Temmuz Gazileri Metin Doğan ve Muhammed Irmak’a üniversite merkez külliyesinde kendi adlarına dikilmiş fidanların sertifikası takdim edildi.

15 Temmuz Gazileri Metin Doğan ve Muhammed Irmak, söyleşi programının ardından Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü’yü makamında ziyaret etti.