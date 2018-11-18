Sahte para ile yakıt alan şahıs jandarmadan kaçamadı

Adıyaman'da, bir akaryakıt istasyonundan sahte para ile yakıt alan şahıs jandarma ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolunda bulunan bir akaryakıt istasyonuna aracı ile gelen E. K., isimli şahıs 100 TL değerinde yakıt alarak istasyonda bulunan görevliye 100 TL sahte para vererek olay yerinden hızla uzaklaştı. Paranın sahte olduğunu fark eden istasyon görevlisi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte para ile yakıt alan E.K., isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.