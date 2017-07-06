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06 Temmuz 2017 16:54

Sahte polisi gerçek polisler yakaladı

Adıyaman’da, yaşlı bir kadına kendisini polis olarak tanıtan ve daha sonra kadını dolandıran şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Sahte polisi gerçek polisler yakaladı

06 Temmuz 2017 16:54


Edinilen bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi’nde bulunan yaşlı bir kadına kendisini polis olarak tanıtan bir şahıs yaşlı kadından para istedi. Yaşlı kadından para ve bankamatik kartları alan şahıs daha sonra kayboldu. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden yaşlı kadın polis merkezine giderek durumu anlattı. Yaşlı kadının verdiği eşgaller doğrultusunda çalışmalar yapan polis ekipleri dolandırıcılık olayına karışan F.B., isimli şahsı kovalamaca sonucu Altınşehir Mahallesinde yakaladı.


Yakalanan şahsın yanında bulunan bir poşet içerisinde ise 22 bin 740 tl para ile dolandırdığı yaşlı kadına ait bankamatik kartı, 2 adet banka defteri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken F.B., isimli şahıs ise gözaltına alındı.


Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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