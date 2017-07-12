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12 Temmuz 2017 12:33

Sakarya Caddesinde alt yapı çalışmaları başladı

Adıyaman’da 30 yıldır yenilenmeyen altyapıyı ve bozulan yolları yenilemek için büyük bir çalışma başlatan Adıyaman Belediyesi, Sakarya Caddesinde de yoğun bir çalışma içerisine girdi.

Sakarya Caddesinde alt yapı çalışmaları başladı

12 Temmuz 2017 12:33


Altyapı yatırımları çerçevesinde Sakarya Caddesinde bin 500 metre kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yenileme çalışmalarına başlayan Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen altyapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra Fen İşleri Müdürlüğü tarafından caddede asfalt çalışması yapılacak.


Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, tek hedeflerinin kısa süre içerisinde Adıyaman genelinde altyapı ve asfalt sorununu ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.




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