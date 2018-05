Şampiyon ilçe kendi aday adayını mecliste görmek istiyor

İlk defa halkın oylarıyla yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 95,7’lik oy oranıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinden daha fazla destek veren Adıyaman’ın Sincik ilçesi bir rekora imza atmıştı. Sincik halkı 2010 referandumunda yüzde 97,7, 2011 genel seçimlerinde yüzde 92,5, 2015 genel seçimlerinde ise yüzde 96 oy oranı ile ilçeler bazında AK Parti’ye en çok oy veren ilçe oldu. Sincik ilçesi 2017 yılında yapılan referandumda ise yüzde 96,3 ile ’evet’te Türkiye 2’ncisi oldu.

AK Parti hükümeti kurulduğu günden bu yana en büyük desteği veren ve defalarca en yüksek oy oranı ile şampiyon olan Sincik ilçesinden, 24 Haziran yapılacak olan 27. dönem milletvekilliği seçimleri için sadece iş adamı Sait Aybak aday adayı oldu. Sincik halkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bu sevgiye ve desteğe karşı bir jest bekliyor. Adayların netleşmesine kısa bir süre kala Sincik halkı Sincikli bir vekili mecliste görmek istiyor.

AK Parti Sincik İlçe Başkanı Fikret Öksüz, Sincik ilçesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a her zaman en üst seviyede destek verdiğini ve rekor kırdığını belirterek, "Sincik halkı her zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olan bir ilçemizdir. Allah’ın izni ile yine 96,7 ile yeniden Türkiye birinciliğini yakalayacağız. Adıyaman’da birbirinden güzel 94 aday adayımız var. Sincikli aday adayımız Sait Aybak, çok değerli, çok yardımseverdir. Fakir fukaranın yanında yer alan, Ramazan’da her yıl bin kişiye yardımda bulunan, öğrenci okutan ve Sincik ilçemize hizmet eden çok değerli bir iş adamımızdır. İnşallah listede kendisini görmek istiyoruz” dedi.

Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut ise "Sait Aybak, Türkiye ve dünyada çiğköfte sektöründe hizmet veren büyük bir iş adamımızdır. Yardımsever, çok değerli bir iş adamımızın ilçemize de büyük katkıları olmuştur. Bu değerli iş adamımızın AK Parti’den milletvekili aday adayı olması ilçe halkımızı memnun etmiş ve halkımız tarafından sevinçle karşılanmıştır. Beklentimiz Türkiye Büyük Millet Meclisinde Sincikli bir milletvekili görmektir” diye konuştu.

İş adamı Osman Yaşar da Sait Aybak’ı mecliste görmek istediklerini ve güzel hizmetler yapacağına inandıklarını söyledi.

Sincikli vatandaşlar da Sait Aybak’ın hayırsever kişiliğinden, fakir fukaranın sürekli yanında olduğundan bahsederek, Erdoğan’a en yüksek oyun çıktığı Sincik’ten bir kişiyi milletvekili listesinde görmek istediklerini dile getirdi.

Milletvekili aday adayı Sait Aybak, "Adıyaman’ı şampiyon il yapacağım" iddiası ile yola çıktığını ifade etti.