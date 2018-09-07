Şampiyon öğrenciler ödüllendirildi

Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, ÖSYM tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı(LYS) sonuçlarında Kahta ilçesinde ilk 3’e giren öğrencileri makamında kabul ederek tebrik etti.

ÖSYM tarafından yapılan LYS sonuçlarına göre ilçe bazında Serhat Ertem birinci, Abuzer Ferit Aslan ikinci olurken Yusuf İslam Çiçek ise üçüncü oldu.

Türkiye sıralamasında da derece giren Serhat Ertem sayısal puan sıralamasında 2674’üncü, Eşit Ağırlık sıralamasında Abuzer Ferit Aslan 3132’inci, sayısal puan sıralamasında Yusuf İslam Çiçek ise 3 bin 195’üncüsü oldu.

LYS tercih sonuçlarına göre Serhat Ertem İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini, Abuzer Ferit Aslan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanırken Yusuf İslam Çiçek ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Türkiye ve ilçe bazında dereceye yaparak Kahta’yı gururlandıran öğrencileri makamında kabul ederek tebrik etti.

Öğrenciler, başarılarını öğretmenlerinin ve ailelerinin verdiği desteğe borçlu olduğu söyleyerek, “LYS’e hazırlanırken düzenli bir şekilde ders çalışmaya gayret ettik. Bunun yanında sportif ve sosyal etkinliklerimiz de ihmal etmedik. Bize verdikleri desteklerden ötürü ailelerimize, öğretmenlerimize ve Kaymakamımız Ahmet Gazi Kaya’ya teşekkür ederiz” dedi.

Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, ilçedeki eğitim başarısını artırmaya yönelik çalışmalarla ilgili faaliyetlerin meyvesini vermesinden ötürü mutlu olduğunu belirterek, “Bu tür başarıların devamı ve artması için herkesin eğitime destek vermesi gerekiyor. Çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Onlar yarınlarda ülkemizin çeşitli konumlarında çalışacak. Ülkemizi en iyi yerlere getireceklerine inanıyorum. Öğrencilerimizin, öğretmenlerini sevmeleri önemli bir husustur. Öğrencilerimiz, öğretmenleri sever ise eğitim daha verimli geçiyor. Öğretmenlerimizin fedakarlığı, öğrencilerimizin başarılı olmasında büyük rol oynuyor. Geleceğin teminatı olan çocuklarımız için öğretmenlerimizden bu konuda fedakarlıklar bekliyoruz” diye konuştu.

Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, yapılan konuşmaların ardından başarılı olan öğrencileri tebrik ederek hediyelerini takdim etti. Kaymakamlık makamında gerçekleşen ödül törenine, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Öztürk, Kahta Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Onur, Kahta Fen Lisesi Müdürü Emre Erdem ve başarılı olan öğrenciler katıldı.