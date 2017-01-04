Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 15:57

Şampiyonlardan Rektör Gönüllü’ye ziyaret

Şampiyonlardan Rektör Gönüllü’ye ziyaret

04 Ocak 2017 15:57

Adıyaman Üniversitesi Futbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlemiş olduğu Üniversiteler 2. Lig müsabakalarından şampiyon olarak Adıyaman’a döndü.
Sporcular turnuva sonrasında Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü şampiyonları makamında kabul etti. Üniversite Futbol Takımı Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 18-24 Aralık 2016 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 2. Lig müsabakalarında namağlup şampiyon oldu.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Fatih Murathan ve takım antrenörü Yrd. Doç. Dr. Ümit Yetiş’in katıldığı ziyarette takım oyuncuları kupayı Üniversite Rektörü Prof. Dr. Gönüllü’ye takdim etti.
Oyunculara teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Gönüllü oyuncuları ve antrenör Yrd. Doç. Dr. Yetiş’i üniversite ve Adıyaman’ı ulusal düzeyde temsil ederek başarıya ulaştıklarından dolayı tebrik etti.
Prof. Dr. Gönüllü öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
5
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    5°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    9°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    9°C
  • Pazar
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç