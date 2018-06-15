Samsat ilçesinde bayramlaşma

Samsat Kaymakamlığı toplantı salonunda Kaymakam Sedat Sezik, Belediye Başkanı Yusuf Fırat, kamu kurum ve kuruluşları, il genel meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlarla bayramlaşma programı düzenlendi.

Daha sonra Samsat Kaymakamı Sedat Sezik ve beraberindekiler Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Atal’ın kabrini ziyaret ederek dua etti.

Kaymakam Sezik ve bayramlaşmaya katılan heyet İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek güvenlik güçleri ile bayramlaştı.

Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, birlik ve beraberlik şuuru içerisinde nice bayramlar geçirme dileğinde bulunarak, "Otuz günlük oruçtan sonra güzel bir bayram sabahına ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün dünyada barış ve huzurun hakim olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.