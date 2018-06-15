Diğer
Kategoriler
15 Haziran 2018 18:21

Samsat ilçesinde bayramlaşma

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Samsat ilçesinde bayramlaşma

15 Haziran 2018 18:21


Samsat Kaymakamlığı toplantı salonunda Kaymakam Sedat Sezik, Belediye Başkanı Yusuf Fırat, kamu kurum ve kuruluşları, il genel meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlarla bayramlaşma programı düzenlendi.


Daha sonra Samsat Kaymakamı Sedat Sezik ve beraberindekiler Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Atal’ın kabrini ziyaret ederek dua etti.


Kaymakam Sezik ve bayramlaşmaya katılan heyet İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek güvenlik güçleri ile bayramlaştı.


Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, birlik ve beraberlik şuuru içerisinde nice bayramlar geçirme dileğinde bulunarak, "Otuz günlük oruçtan sonra güzel bir bayram sabahına ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün dünyada barış ve huzurun hakim olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
36
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    36°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç