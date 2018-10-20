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Samsat ilçesinde Muhtarlar Günü kutlandı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde Muhtarlar Günü kutlandı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Muhtarlar Günü kutlandı.


Samsat ilçesinde görev yapan köy ve mahalle muhtarları ilk olarak Samsat Belediye Başkan Vekili Mustafa Akın'ı daha sonra ise Samsat Kaymakamı Halid Yıldız'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra köy ve mahalle muhtarları, ilçe protokolü ve kurum amirleri ile birlikte piknik yaptı.


Samsat Kaymakamı Halid Yıldız konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada demokrasinin mihenk taşı olan muhtarların zor ve önemli bir görev ifa ettiklerini belirterek, kendilerine başarılar diledi.


Kaymakam Yıldız, “Mahalle ve köylerimizde seçilmek suretiyle Devletin bitince kapısı durumundaki muhtarlarımız önemli hizmetlere vesile olmaktadırlar. Vatandaşın ilk başvurduğu yetkili muhtarlarımızdır. Muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum” diye konuştu.

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