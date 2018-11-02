Samsat ilçesindeki bütün köy yolları yama yapılarak onarımdan geçiriliyor

Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki bütün köy yollarına yama yapılarak onarımdan geçiriliyor.

Samsat ilçesinde daha önce KÖYDES ve İl Özel İdaresi programları kapsamında asfaltlanan 16 köy yolunda zaman içerisinde oluşan çukurlar ve meydana gelen bozulmaların giderilmesi için yama çalışması başlatıldı. Samsat İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Süleyman Aslan, İlçe Özel İdare Müdürü Ali Ayaz ve Yazı İşleri Müdürü Fatih Ayhan ile birlikte yol çalışmalarını yerinde inceleyen Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan yama çalışmaları ile yollarda iyileşme sağlanması ve yolların daha kötü olmaması için önlem alındığını söyledi. Bütün köy yollarında yama çalışması yapılacağını kaydeden Kaymakam Yıldız, “Samsat ilçesindeki bütün köy yollarımız asfalt kaplamadır. Ancak zaman içerisinde neredeyse bütün köy yollarımızda bozulmalar meydana gelmiş, çukurlar oluşmuştur. Talebimiz üzerine İl Özel İdaresi ekiplerince bütün yollarımızı elden geçiriyoruz. Emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.