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16 Haziran 2017 17:48

Samsat ile ilgili çalışmalar sürüyor

2 Mart’ta meydana gelen depremde ilçe merkezinin yüzde 78’nin oturulamaz halde olduğu Samsat’ta ilçenin geleceği ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Samsat ile ilgili çalışmalar sürüyor

16 Haziran 2017 17:48


Vali Abdullah Erin başkanlığında Valilikte yapılan toplantıda ilçenin mevcut yerinden taşınarak Sahabe Safvan Bin Muattal Hazretlerinin bulunduğu alana taşınıp taşınmaması ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Abdullah Erin, kurumların koordinasyon içerisinde bir rapor hazırlamaları ve hazırladıkları bu raporu en geç 23 Haziran 2017 Cuma gününe kadar Valilik Makamına sunmalarını istedi.


Sahabe Safvan Bin Muattal Hazretlerinin bulunduğu alanın zemin etüdünün yapılması talimatını veren Vali Abdullah Erin, “Yaşanan deprem sonrası Samsat ilçemizin geleceği ile ilgili çalışmalarımız seri bir şekilde devam ediyor. İlçenin mevcut yerden taşınması konusu teknik personel ile ilgili kurumların yapacağı çalışma ve ortaya konulacak rapora bağlı olarak şekillenecek. Şimdiden bir şey demek mümkün değil. 2 Mart’ta depremin meydana geldiği andan itibaren Samsat ilçe merkezi başta olmak üzere, köylerimiz ve mezralarımıza devletin bütün unsurlarıyla, araçlarıyla, gereçleriyle, personeliyle her türlü imkanını seferber etmek üzere ilk günden itibaren sahada olduk ve halen çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Samsat’ın taşınması veya yerinde kalması konusunda da vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Onlar için en iyinin arayışı içerisindeyiz” dedi.


Vali Abdullah Erin başkanlığındaki toplantıya Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, Vali Yardımcısı Murat Süzen, öğretim üyeleri ile ilgili kurum müdürleri katıldı.




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