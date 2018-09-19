Samsat Kaymakamı Halid Yıldız görevine başladı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde görev yapmakta olan Kaymakam Halid Yıldız, Samsat ilçesindeki görevine başladı.

Göreve başlayan Kaymakam Yıldız, gelen tebrikleri kabul ederken aynı gün kurum amirleri ile bir toplantı gerçekleştirerek ilçenin genel durumu hakkında bilgiler aldı.

Kaymakam Yıldız, Samsat ilçesinde yaşanan iki ayrı depremde vatandaşların doğal olarak mağdur olduğunu belirterek, her vatandaşa mutlaka Devletin şefkat elinin uzatılmış olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Kaymakam Yıldız, "Samsat ilçemizde iki ayrı deprem yaşanmış bunun için öncelikle bütün hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Vatandaşımızın depremin olumsuz etkilerinden en az etkilenmeleri için çalışmalarımıza kaldığı yerden devam edeceğiz. Samsat ilçemizin bir an önce sıkıntılarını gidermek için çalışırken, ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik olarak gelişimi için de çareler arayacağız. Adil ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile çalışacak, ilçemizi bir adım daha ileriye götürmenin gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.