Samsat Kaymakamı Yıldırım şehit ailesi ile iftar açtı

Mardin’in Derik İlçesinde PKK’lıların askeri aracın geçişi sırasında tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Atal’ın Samsat ilçe merkezi Örentaş mahallesindeki ailesini ziyaret eden Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım, aile bireyleri ile görüşerek birlikte iftar açtı.

İlçe Yazı İşleri Müdürü Fatih Ayhan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Tepe ve Mahalle Muhtarı Halit Yelboğa ile birlikte Şehit Yusuf Atal’ın abisi Ramazan Atal’ın evine misafir olan Kaymakam Yıldırım, şehit ailelerinin kendilerinin emaneti olduğunu, onların huzur ve refahı için ne gerekiyorsa yapıldığını ifade etti.

Kaymakam Yıldırım, "Şehitlerimiz vatan uğruna gözünü kırpmadan canlarını feda etmiş, müstesna insanlardır. Onlar Cenab-ı Allah’ın vaat ettiği cennette, ebedi alemdeler. Aileleri ise bizlerin emanetleridir. Genç yaşta şehit verdikleri evlatlarının acılarını yüreklerinde taşırken onların yanlarında olmak, onların sıkıntılarını gidermek, Devletin şefkat elini göstermek bizlerin görevidir. Yakın tarihte Şehit verdiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Atal’ın ailesini ziyaret edip onlarla birlikte bir sofra başında iftar açtık. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize acil şifalar versin" dedi.