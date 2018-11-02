Samsat Kaymakamı Yıldız köy gezilerine başladı

Adıyaman'ın Samsat ilçe Kaymakam Halid Yıldız, köy gezilerine başladı.

Kaymakam Halid Yıldız, bazı daire amirleri ile birlikte başlattığı köy gezileri programına Kırmacık, Kızılöz, Bayırlı ve Bağarası köylerini gezdi. Kaymakam Halid Yıldız, ziyarette muhtar ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek, içme suyu, yol, köy içi parke, kültür evi ve konteynerler ile ilgili olarak bilgiler aldı. Yıldız, kısa bir süre önce Samsat ilçesinde göreve başladığını, bu süre içerisinde ilçe merkezi ve köylerin sıkıntılarını yerinde görerek, sorunları çözmek için yoğun bir çaba içerisine girdiklerini söyledi.

Vatandaşların daha da refah ve huzur içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için bütün kamu çalışanları ile birlikte çalıştıklarını kaydeden Kaymakam Yıldız, "Samsat ilçemizde yaşanan iki ayrı deprem nedeni ile birinci önceliğimiz, vatandaşlarımızın barınma sorunu oluşturmaktadır. Deprem ile ilgili olarak hak sahipliği, enkaz temizleme, konteynır temin ve onarımları gibi çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir. Köylerimizde içme suyu başta olmak üzere aciliyet durumlarına göre çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Köylerimizi daha iyi tanıma, sıkıntıları yerinde görme ve önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaları daha iyi planlayabilme amacıyla köy gezileri başlattık. İdareciler olarak sürekli vatandaşımız ile iç içe olmak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için vatandaş odaklı bir hizmet anlayışı ile ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Önümüzdeki gönlerde bütün köylerimizi ziyaret etmeyi planlamaktayız" diye konuştu.