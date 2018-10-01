Samsat Müftüsü Metin Kara göreve başladı

Adıyaman'ın Samsat ilçesine atanan Müftü Metin Kara, Samsat ilçesine gelerek görevine başladı.

Samsat Müftüsü olarak görev yaparken Hatay ili Belen ilçesine atanan Mehmet Seri Doğru'nun yerine Almanya'nın Essen ve Köln Başkonsolosluk bölgelerinde din görevlisi olarak çalışan Metin Kara atandı. Müftü Kara, Sahabe Safvan bin Muattal'ın medfun bulunduğu Samsat ilçesinde göre yapmaktan büyük onur duyduğunu söyledi. Kara, "Bu yeni görevimizdeki hedefimiz, başkanlığımızın vizyon, misyon ve hedeflerine uygun olarak, din gönüllüsü kardeşlerimle beraber ekip ruhuyla hareket ederek, birlik ve beraberlik ruhu içinde toplumun tamamına ulaşarak gönüllere girmek, yıkılmış olan müftülük hizmet binamızı ve camilerimizi yeniden imar ve inşa etmektir. Yüce Rabbimizden en büyük dua ve niyazım, son iki sene içinde meydana gelen depremler neticesinde büyük bir yıkım yaşamış Samsat'ımızın maddi ve manevi imarına hizmet ederken, inayet ve terfikini üzerimizden eksik etmemesi, daima hayırla yad edilecek, sevdiği ve hoşnut olduğu, güzel çalışmalarda bizleri muvaffak kılmasıdır" diye konuştu.