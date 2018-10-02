Samsat'ın sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde "Samsat'ın Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Samsat Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Toplantı Salonunda, Samsat Kaymakamı Halid Yıldız'ın başkanlığında, bütün kamu kurum ve kuruluş amirleri ile köy ve mahalle muhtarlarının katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda, Samsat ilçesinin çözülmesi gereken acil sorunları tartışılarak, çözüm önerileri hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.

Depremde evleri ağır hasarlı olup konteynır ihtiyacı olan vatandaşların tespiti, hak sahipliği çalışmaları, evleri yıkılacak olan vatandaşların mülkiyet ve tapu durumları, yapılan nakdi ve ayni yardımlar, yıkım ve moloz temizleme çalışmaları, yapılan evler gibi deprem içerikli konuların yanı sıra köylerdeki yol ve su sıkıntıları, vakıf yardımları, güvenlik, eğitim, sağlık, tarımsal faaliyetler, gençlik ve spor ile ilgili çalışmalar, din hizmetleri gibi konular detaylıca görüşüldü.

Toplantıda kurum amirleri ile muhtarlara tek tek söz verilerek sıkıntıları dinlendi, çözüm önerileri hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.

Kaymakam Halid Yıldız yaptığı değerlendirme konuşmasında, depremin birinci öncelik olduğunu, vatandaşların sıkıntılarının giderilmesi için Devletin bütün imkanlarının kullanılmakta olduğunu ifade etti.

Kaymakam Yıldız, "İlçemizde meydana gelen iki ciddi deprem ve beraberindeki artçı depremler ilçemizde hayatı olumsuz etkilemiştir. Bu nedenle vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı başta olmak üzere, acil olarak çözülmesi gereken bütün sıkıntıları ile ilgileniyoruz. Depremin yanında güvenlik, sağlık ve eğitim başta olmak üzere hayatın gereklilikleri olan diğer konularda da çalışmalarımıza hız vermeliyiz. Çocuklarımızın sosyalleşmesi, temizlik ve hijyen konularında titiz davranmalıyız. Kamu hizmeti yürüten bütün ilgililerin birlik ve beraberlik içerisinde, iyi bir iletişim kurarak, ekip ruhu ile çalışması başarımızı arttıracaktır. Tasarruf tedbirlerine biraz daha önem verilmesini istiyoruz. Kamu mallarını etkin, verimli ve tasarruflu kullanmak zorundayız" şeklinde konuştu.