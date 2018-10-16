Samsatlı depremzedelerin mağduriyeti gideriliyor

AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Samsat'ta meydana gelen 2. deprem ile ilgili afetzedelere yardım yapılabilmesiyle ilgili teklifin komisyondan geçtiğini kaydetti.

Milletvekili Ahmet Aydın, 24 Nisan 2018 tarihinde meydana depremde meydana gelen hasarın giderilmesi ve afetzedelere yardım yapılabilmesi için hak sahipliği ile mülkiyet sorunu aşacak kanun teklifinin İçişleri Komisyonu'nda geçtiğini ve bu hafta genel kurulda görüşüldükten sonra yasalaşacağını söyledi.

Ahmet Aydın komisyondan geçen madde ile ilgili bilgi vererek, “Adıyaman İli Merkez, Samsat, Kahta ilçeleri ve çevresinde 24 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle konut, ahır ve işyerleri, yıkık, ağır ve orta derecede hasar gören afetzede ailelere 7269 sayılı kanun hükümlerine göre yardım yapılabilmesi için düzenleme yapılmıştır. 7269 sayılı kanunun 29. Maddesi ve 6305 sayılı afet sigortaları kanunu 16. maddesi ile yapılan değişiklik gereğince büyükşehir olan illerin tamamında, büyükşehir olmayan illerde ise il, ilçe ve beldelere bağlı yerleşim yerlerindeki konut, ahır ve iş yerleri yıkık, ağır ve orta derecede hasar gören ve ayrıca mülkiyet sorunu olan afetzedelere yardım yapılmadığından yeni bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur” diye konuştu.