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30 Nisan 2018 17:16

Samsat’ta 1 haftada 50 sadeprem meydana geldi

24 Nisan tarihinde 5.

Samsat’ta 1 haftada 50 sadeprem meydana geldi

30 Nisan 2018 17:16

1 büyüklüğündeki Samsat depreminin ardından Adıyaman’da 50 artçı deprem meydana geldi.


Merkez üssü Adıyaman’ın Samsat ilçesine bağlı Kırmacık köyü olan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 1.7 ile 4.0 arasında değişen 50 artçı sarsıntı kaydedildi. Meydana gelen depremlerin merkez üssü yine Samsat olarak kaydedildi.


2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından yaklaşık 14 ay sonra gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem ile birlikte ilçede geriye kalan bir çok yapı hasar görmüştü.


2 Mart 2017 tarihindeki depremde 2 binin üzerinde yapı hasar görürken, son depremde ön hasar tespit çalışmaları verilerine göre 270’in üzerinde yapıda ağır ve orta hasar meydana geldi. İlçede 14 ay önce yapılan yapıların yerine yenisinin yapılması için 403 konutun temeli atılmıştı. Temel atma töreninden iki hafta sonra meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem ile birlikte hasar gören diğer yapılarında kesin hasar tespitinin yapılarak yerine yenilerinin yapılması planlanıyor.


İlçe halkı Samsat’ın şuan ki yerinden taşınması için ilgilere dilekçe verdi. Yetkililer ise, bu konuyla ilgili üst makamlarla gerekli yazışmayı yapacaklarını ifade ettiler.


Depremin hemen ardından Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından ilçeye 700 adet deprem çadırı gönderilmiş ve isteyen herkese çadır dağıtılmıştı. İlçede daha önceden meydana gelen depremden dolayı vatandaşların bir çoğu konteynır kentte yaşıyorlardı.




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