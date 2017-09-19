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19 Eylül 2017 17:44

Samsat’ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.

Samsat’ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül 2017 17:44


Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım ve Belediye Başkan Vekili Yusuf Ertürk’ün Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtına çelenk koyması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Çelenk koyma törenine bütün kamu kurum ve kuruluş amir ve çalışanları ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.


Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Güzel, Türk milletinin vatan uğrunda seve seve canını verdiğini belirterek, kendilerinin de atalarının izinde şehit veya gazi olmak için gözlerini kırpmayacaklarını ifade etti.


Daha sonra Yarımbağ İlk ve Ortaokulunda kutlamalara devam edildi.




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