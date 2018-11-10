Samsat'ta Atatürk Anma etkinliği

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü anma programı düzenlendi.

Atatürk'ü anma programı, Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk büstüne, Samsat Kaymakamı Halid Yıldırım ve Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat'ın çelenk koymaları, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Saat 09:05'ten 09:07'ye kadar araçlar oldukları yerde klakson ve sirenlerini çalarak saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra protokol üyeleri Samsat Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen, Samsat Merkez Ortaokulu'nun hazırladığı programa katıldı. Buradaki programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, şiirler ve sinevizyon gösterileri sunuldu.

Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirilmesinden sonra düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyelerin verilmesi ile program sona erdi.