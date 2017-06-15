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15 Haziran 2017 17:31

Samsat’ta başarılı öğretmenler ödüllendirildi

Adıyaman’ın Samsat ilçesine bağlı Uzuntepe Ortaokulunda görevli bazı öğretmenlere başarı belgesi verildi.

Samsat’ta başarılı öğretmenler ödüllendirildi

15 Haziran 2017 17:31


TEOG-2 sınavlarında açık ara ile ilçe birincisi olan Uzuntepe Ortaokulunda görevli olup, sınavlarda başarı sağlayan branş öğretmenlerine Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım tarafından başarı belgesi verildi. Okul Müdürü Mazhar Aktaş ve öğretmenleri makamında kabul eden Kaymakam Yıldırım, TEOG sınavlarında başarılı olan öğretmen ve idarecilere teşekkür ederek, önümüzdeki yıl bu başarının katlanarak devam etmesini istedi. Kaymakam Yıldırım, "Uzuntepe köyümüzdeki başarı adım adım artıyordu. Nihayet bu yıl ilçe birincisi oldular. Önümüzdeki yıl bu başarının daha da artacağına inancım tamdır. Bize düşen ise motivasyonu sağlamak, araç, gerek ve materyal ihtiyacını karşılamak ve gerekli çalışma ortamını sağlamaktır. İlçemizin eğitim kalitesinin yükseltilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız" dedi.




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