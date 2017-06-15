Samsat’ta başarılı öğretmenler ödüllendirildi

TEOG-2 sınavlarında açık ara ile ilçe birincisi olan Uzuntepe Ortaokulunda görevli olup, sınavlarda başarı sağlayan branş öğretmenlerine Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım tarafından başarı belgesi verildi. Okul Müdürü Mazhar Aktaş ve öğretmenleri makamında kabul eden Kaymakam Yıldırım, TEOG sınavlarında başarılı olan öğretmen ve idarecilere teşekkür ederek, önümüzdeki yıl bu başarının katlanarak devam etmesini istedi. Kaymakam Yıldırım, "Uzuntepe köyümüzdeki başarı adım adım artıyordu. Nihayet bu yıl ilçe birincisi oldular. Önümüzdeki yıl bu başarının daha da artacağına inancım tamdır. Bize düşen ise motivasyonu sağlamak, araç, gerek ve materyal ihtiyacını karşılamak ve gerekli çalışma ortamını sağlamaktır. İlçemizin eğitim kalitesinin yükseltilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız" dedi.