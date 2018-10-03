Samsat'ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlamaları

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde "Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler" ana teması ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Samsat İlçe Müftüsü Metin Kara ve bazı din görevlileri Samsat Kaymakamı Halid Yıldız'ı makamında ziyaret ederek, hafta ile ilgili olarak bilgiler verdi.

Samsat Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü toplantı salonunda bir program düzenlenerek konferans verildi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuranı Kerim tilavetinin sunulması ile başladı. Samsat İlçe Müftüsü Metin Kara bir açılış konuşması yaparak katılımcılara teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye gelen Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, Samsat ilçesinde yaşanan iki ayrı deprem dolayısıyla sürekli bu konunun ana gündem maddesi olduğunu, bununla birlikte insanlara din ve ahlak prensiplerinin çok iyi anlatılması gerektiğini vurguladı.

Kaymakam Yıldız, "Samsat ilçesinde yaşanan depremde bütün kamu çalışanları gibi din görevlileri de çok çaba sarf etmişler. Deprem sonrası ilçemizin tekrar inşası ve imarı hususunda gösterilen çabanın manevi inşa ve ihya süreçlerinde de gösterilmesi gerekir. Bu konudaki en büyük sorumluluk siz din görevlilerine düşmektedir" dedi.

Daha sonra Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı bir konferans verdi. Taşçı, konferansta Sahabe Safvan bin Muattal hazretlerinin medfun bulunduğu Samsat ilçesinin çok kıymetli olduğunu, burada görev yapmanın, burada yaşamanın büyük bir onur olduğunu kaydetti.

İl Müftüsü Taşçı, "Camiler insanların bir araya geldikleri, toplumu ayakta tutan değerlerdir. Birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergesidir. Ancak camilerimiz sadece namaz kılınan yerler olmamalıdır. Hazreti Muhammed (SAV) meclisinde oturmuş, ona iman etmiş, ondan feyizlenmiş Sahabe Safvan bin Muattal Hicaz'dan buralara kadar gelip burada şehit olmuştur. Bizler onların yaşadıkları topraklarda bulunmaktan dolayı çok şanslıyız. Camilerimizde Kuran öğrenir, namaz kılarken aynı zamanda buralarda İslam'ın ruhuna uygun yaşamanın prensipleri anlatılmalıdır. Din hizmetlerine adanmış ömürlerin en önemlileri buralara kadar gelmiş olan sahabelerdir. Hepsini hayırla yad ediyoruz. Bütün din görevlilerimizin haftasını kutluyor, aileleri ile birlikte sağlık ve huzur dolu bir yaşam diliyorum" diye konuştu.