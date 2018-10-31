Samsat'ta depremzede konutları hızla yükseliyor

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde depremzede vatandaşlar için yaptırılan kalıcı konut inşaatları hızla devam ediyor.

2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasarlı olarak tespit edilerek hak sahibi olan depremzede vatandaşlar için yaptırılan 403 konutun inşaatı hızla sürüyor. Kış aylarının yaklaştığı bugünlerde bazı evlerin tamamlanmasıyla büyük bir sıkıntıdan kurtulmanın umudunu yaşayan vatandaşlar, bir an önce bütün evlerin tamamlanması ve diğer evlerin inşaatına başlanmasını istiyor. Birinci deprem sonrasında evleri ağır hasarlı olup, Samsat genelinde hak sahibi olan bin 123 depremzede vatandaştan işlemleri tamamlanan 403 vatandaşın 59'u 130 metrekare tek katlı, 344 vatandaşın ise 230 metrekare iki katlı evleri tercih ettiği belirtildi. Arsa durumlarında sıkıntı olmayan vatandaşların evleri kendi arsalarında, sıkıntılı olanlara ise Kale Mahallesinde toplu alanda evler yapılıyor.

Samsatlı depremzede vatandaşlar evlerin tamamlanması, kalan vatandaşlar için de bir an önce ev yapılmasına başlanmasını isterken, 24 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremde mağdur olan vatandaşların hak sahipliği işlemlerinin tamamlanarak onlara da ev yapılması isteniliyor.