Samsat’ta en çok kitap okuyan öğrenciye altın hediyesi

Samsat Kaymakamlığı koordinesinde Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliği ile düzenlenen ‘Samsat Kitap Okuyor’ isimli kitap okuma kampanyası kapsamında yapılan yarışmada dereceye giren öğrencilere altın ve tablet hediye edildi. Samsat ilçesi genelinde okuyan ilkokul ikinci sınıftan 119, ikinci sınıftan 139 ve dördüncü sınıftan 135 öğrenci, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca alınan kitaplardan en az 5 tane okuyup, okudukları bu kitaplardan sınava tabi tutuldu. Düzenlenen ödül töreni ile birinci olan öğrencilere Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, ikinci olan öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, üçüncü olan öğrencilere ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Tepe ödüllerini verdi. Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın yaptığı konuşmasında, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda, öğrencilerin dikkatini okumaya çekmek ve yoğunlaştırmak, kitap okumaya olan ilgilerini arttırmak, öğrencilerin anlama seviyesini yükseltmek ve kendine güven duygusunu geliştirmek amacıyla böyle bir kampanya yürüttüklerini ifade ederek, destek ve katkılarından dolayı başta Kaymakam Sedat Sezik olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Samsat Kaymakamı Sedat Sezik ise yaptığı açıklamada, Samsat ilçesinde göreve başladığı günden itibaren depremin getirdiği sıkıntılara rağmen kitap okumaya ayrı bir önem verdiğini belirterek, anlama ve kendini ifade etmenin temel etkeninin kitap okuma olduğunu kaydetti.

Kaymakam Sezik, "İnsanın kişisel gelişinin elde edilmesi ancak kitap okumakla mümkündür. Kitap okuyarak geçirilen zaman en karlı zamandır. Bu düşünce ile çocuklarımızın daha çok kitap okumasını sağlamak için böyle bir kampanya başlattık. Emeği geçen ilgili ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.