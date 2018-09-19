Samsat'ta Gaziler Günü kutlandı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.

Samsat Kaymakamı Halid Yıldırım ve Belediye Başkanı Yusuf Fırat'ın Atatürk Anıtına çelenk koyması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlanan programda Jandarma Astsubay Samed Bul günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Samsat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Şeydanur Erdoğan ve Ayşe Suseven'in birer şiir okumasından sonra Kaymakam Halid Yıldız, Kıbrıs Gazisi Hasan Bekçi'ye hediye ve plaket takdiminde bulundu. Daha sonra Mardin'in Derik İlçesinde PKK'nın askeri aracın geçişi sırasında tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Atal'ın Samsat ilçe merkezi Örentaş mahallesindeki mezarlıkta bulunan kabri ziyaret edilerek dua edildi.

Samsat Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan programa bütün kamu kurum ve kuruluş amir ve çalışanları ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.